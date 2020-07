ALESSANDRIA – Continuano in provincia di Alessandria i controlli negli esercizi pubblici per verificare il rispetto della normativa per il contrasto del Covid – 19 e in particolare l’uso, anche da parte degli avventori, oltre che dei titolari e dei dipendenti degli esercizi commerciali, della mascherina. Negli ultimi giorni il monitoraggio della Polizia di Casale ha permesso di identificare 40 persone e di controllare due bar e un circolo privato.

In tutti i casi non sono stati registrati comportamenti irregolari mentre nei confronti del circolo privato sottoposto a verifica, a seguito di approfonditi accertamenti, è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è scattato dopo che il Comune aveva dichiarato irricevibile la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” per carenza della documentazione presentata.