AGGIORNAMENTO PORE 07.59 – È deceduto il motociclista che questa mattina è stato vittima di un incidente all’altezza della rotonda di Tortona sulla strada provinciale 35, nei pressi di Conforama. Nonostante i tentativi dei Sanitari di rianimarlo, per lui purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

TORTONA – Brutto incidente questa mattina, poco prima delle 7, all’altezza della rotonda di Tortona sulla strada provinciale 35, nei pressi di Conforama. Per ragioni in fase di accertamento una moto è finita sotto un furgone e il motociclista ha riportato conseguenze serie. Il giovane è stato infatti portato in ospedale in codice rosso. I Vigli del Fuoco hanno lavorato fino alle 7.30 per rimuovere la moto e liberare il centauro.

Sul posto il 118 che ha prestato assistenza al paziente e i Carabinieri di Tortona.