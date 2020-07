ALESSANDRIA – Con il cosiddetto Superbonus ormai legge, ovvero il decreto che consente di detrarre il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sotto forma di credito d’imposta, Ance Alessandria e 3i group hanno deciso di stringere una partnership che permetterà di fornire ai clienti un servizio completo per sfruttare nel modo migliore possibile gli incentivi promossi dal Decreto Rilancio-Superbonus 110%.

Nella sede operativa del Collegio Costruttori Edili Ance Alessandria è stato istituito un Sistema di Qualificazione degli associati che richiedano di eseguire gli interventi previsti dal Protocollo congiunto Edilservizi srl e 3iBuilding srl, società del gruppo 3i, per promuovere la realizzazione di interventi agevolabili ai sensi della normativa vigente. Nello specifico la 3iBuilding srl si impegna a eseguire lo studio di riqualificazione preliminare dell’edificio indicando gli interventi da eseguire per il miglioramento energetico, insieme al budget dei costi, mentre Edilservizi srl, al ricevimento della documentazione, provvederà ad inviare la Scheda Riepilogativa ai Soggetti qualificati chiedendo di manifestare la propria candidatura a partecipare alla procedura di affidamento, privilegiando il principio della territorialità secondo lo Statuto Ance Alessandria.

“Tramite Edilservizi srl sviluppiamo sul piano operativo l’attività della nostra associazione di categoria promuovendo lo sviluppo ed il progresso del settore edile e provvedendo alla tutela e all’assistenza delle imprese operanti nel settore“, ha spiegato Paolo Valvassore, presidente del Collegio Costruttori Ance Alessandria. Che poi conclude: “Ad oggi, Ance Alessandria ha imprese e soci corrispondenti che garantiscono capacità imprenditoriale nel rispetto dei requisiti di qualificazione per operare con serietà ed impegno nell’edilizia e nei settori affini a favore del settore privato e di quello pubblico”.

Parole a cui sono seguite quelle di Franco Daquarti, Partner 3iGroup: “Siamo orgogliosi di essere il primo studio di progettazione privato in Italia che è riuscito a stringere un accordo del genere con ANCE in un momento storico in cui il fine ultimo è quello di usufruire al meglio di tutte le agevolazioni statali ed europee. Il nostro obiettivo è quello di creare sinergia tra chi progetta e chi realizza, trasformare direttamente la carta in mattone, avvicinare il mondo dell’ingegneria a quello delle imprese sviluppando un processo di crescita reciproca. Un percorso in pieno corso, in cui speriamo di coinvolgere quanto prima nuovi partner per creare una vera e propria rete d’impresa”.

Gianluca Gualco, Partner 3iGroup, ha anche sottolineato che “l’80% degli edifici in Italia è stato costruito prima del 1980 e sempre circa l’80% degli inquilini valutano l’isolamento termico delle proprie abitazioni scarso o insufficiente. Sicuramente questa opportunità del 110% se ben sfruttata e con la ‘giusta squadra’ sarà in grado di cominciare un percorso verso una vera e propria transizione energetica di interi quartieri, avvicinandoci sempre più agli obiettivi comunitari di efficienza energetica. Siamo molto contenti di aver trovato in Ance un solido partner per continuare un percorso che a noi di 3iGroup sta molto a cuore: rigenerazione urbana sostenibile, efficientamento energetico e misure che sicuramente favoriscono una forte inclusione sociale”