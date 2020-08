TORTONA – Gestione Acqua ha informato che dalle 9 alle 18 di martedì sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in alcune vie di Tortona, a causa di una perdita registrata in via Campanella.

Sarà necessario chiudere l’acqua in corso Don Orione, dall’incrocio con via Caduti all’incrocio con via Campanella, nella stessa via Campanella e in viale Kennedy. Potranno inoltre verificarsi dei cali di pressione in città.