ROMA – Se da una parte la situazione dell’epidemia di Covid-19 in Italia resta “non critica“, dall’altra l’Istituto superiore di sanità registra i primi concreti “segnali di allerta” dall’inizio della Fase 2. C’è stato in fatti un “leggero aumento dei casi” lungo la penisola che ha portato l’indice Rt a superare il valore di 1 a livello nazionale. I dati, diffusi ieri dal ministero della Salute, riguardano il periodo tra il 27 luglio e il 2 agosto.

In particolare l’indice Rt è salito in 12 regioni (Abruzzo, Lazio, Marche, provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta, Umbria, Sicilia, Toscana e Lombardia), è sceso in 6 (Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Campania, Basilicata, Liguria, provincia autonoma di Trento e Veneto) ed è rimasto uguale in 3 (Calabria, Molise e Piemonte).

Emilia-Romagna: 1.01 (prima 1.08)

Friuli-Venezia-Giulia: 0.26 (prima 0.41)

Calabria: 0 (prima 0)

Campania: 1.25 (prima 1,42)

Abruzzo: 0.82 (prima 0.77)

Basilicata: 0 (prima 0.04)

Lazio: 1.08 (prima 1.04)

Liguria 1.16 (prima 1.25)

Marche: 1.13 (prima 0.87)

Molise: 0 (prima 0)

Bolzano: 1.43 (prima 1.07)

Trento: 1.28 (prima 1.34)

Piemonte: 0.87 (prima 0.87)

Puglia: 1.1 (prima 0.37)

Sardegna: 0.12 (prima 0.08)

Valle d’Aosta: 0.11 (prima 0)

Umbria: 0.58 (prima 0.28)

Sicilia: 1.62 (prima 1,55)

Toscana: 1.2 (prima 0,7)

Veneto: 1.28 (prima 1.66)

Lombardia: 1.04 (prima 0,96)