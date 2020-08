ROMA – Modalità di ingresso e uscita, dispositivi di protezione individuale, igienizzazione delle strutture, test sierologici ed eventuali focolai. Sono solo alcuni dei punti toccati dal Protocollo sicurezza approvato ieri dal ministero dell’Istruzione e i sindacati di categoria per poter far ripartire a settembre le scuole.

Le linee guida lasciano comunque amplissima autonomia ai singoli istituti che potrà decidere come gestire gli alunni tenendo però sempre in mente quelle che sono le disposizioni del Comitato tecnico scientifico a livello di norme anti contagio da coronavirus.

Ad accompagnare gli alunni a scuola potrà essere solo un genitore o una persona maggiorenne delegata. Sarà fondamentale anche la “pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata degli spazi” con tanto di registro per monitorare l’igienizzazione delle strutture. Si darà l’opportunità di svolgere test diagnostici gratuiti “per tutto il personale delsistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell’anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica”.