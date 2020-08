ALESSANDRIA – La Giunta Comunale di Alessandria ha approvato una nuova campagna di donazioni a favore del Comune per fronteggiare i danni causati dall’emergenza maltempo che ha colpito il territorio comunale lo scorso fine settimana. Innumerevoli, infatti, sono stati i danni causati dai violenti episodi temporaleschi su Alessandria e i suoi sobborghi portando anche l’Amministrazione a chiedere lo stato di emergenza.

“Per questo nel considerare complessivamente la situazione e i gravi disagi prodotti, abbiamo ritenuto utile e opportuno attivare una specifica campagna di donazioni a favore del Comune da parte dei Privati Cittadini e delle Imprese che intendano concorrere fattivamente alla realizzazione di iniziative volte all’emergenza in atto in questi giorni“, ha spiegato il Sindaco Cuttica di Revigliasco. I fondi saranno utilizzati per “il sostegno di investimenti di manutenzione straordinaria di ripristino, rimessa a norma e in sicurezza del patrimonio demaniale“.

L’IBAN su cui versare le donazioni sarà: IT 07T0503410408000000005546

Mentre la causale: DONAZIONI EMERGENZA MALTEMPO.