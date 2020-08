ALESSANDRIA – Con l’anno accademico 2020/2021 scatterà ad Alessandria il corso di studi in Fisioterapia, attivato dall’Università del Piemonte Orientale al Centro Riabilitativo Polifunzionale Borsalino dell’Azienda Ospedaliera. Il corso professionalizzante fornisce l’adeguata preparazione negli ambiti riabilitativi, dalla prevenzione alla cura e alla riabilitazione, secondo quanto previsto dal profilo professionale: in particolare offre agli studenti la possibilità di sviluppare il ragionamento clinico e di tradurre le conoscenze in abilità cliniche e relazionali negli ambiti di interesse riabilitativo.

L’attivazione di questo ulteriore corso suggella la collaborazione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera di Alessandria: dopo l’attivazione del corso di Laurea in Medicina, quello in Fisioterapia rappresenta un ulteriore tassello della sinergia tra le due realtà, che stanno operando per arricchire l’offerta formativa sul territorio, come sottolinea il Rettore Gian Carlo Avanzi: “Con l’apertura alle immatricolazioni del corso di laurea triennale in Fisioterapia, la presenza della Scuola di Medicina ad Alessandria si arricchisce di un ulteriore tassello nella direzione non solo di un sempre più stretto rapporto sinergico tra Ateneo e territorio, ma anche di un’offerta formativa che possa rispondere adeguatamente alla domanda di formazione universitaria della città di Alessandria”.

In prospettiva questo nuovo Corso, come come i precedenti di Infermieristica e Medicina, ha un significativo impatto nel tessuto sociale della provincia e della città di Alessandria, consentendo un ulteriore e possibile sbocco occupazionale e professionale per gli studenti del territorio e arricchendo in generale la comunità, con la presenza di ulteriori giovani.

Piena soddisfazione da parte di Giacomo Centini, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria: “Per la nostra Azienda Ospedaliera questo Corso rappresenta il riconoscimento verso l’attività di riabilitazione svolta al presidio Borsalino – il cui Dipartimento di Riabilitazione è diretto dal dottor Marco Polverelli – la prima struttura pubblica in Piemonte completamente dedicata e la con-seguente qualità dell’assistenza erogata. Coordinatore didattico del Corso sarà Olga Garrè, fisioterapista del Borsalino, individuata congiuntamente da Azienda Ospedaliera e Università”.

Il coordinamento delle attività sarà affidato all’Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione diretta da Antonio Maconi, cui afferiscono tutte le attività di didattica aziendali: “Didattica e ricerca – spiega Maconi – rappresentano elementi che qualificano l’attività e i professionisti dell’Azienda Ospedaliera e questo corso è senza dubbio un ulteriore traguardo di cui essere fieri”.

Foto di Angelo Esslinger da Pixabay