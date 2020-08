ALESSANDRIA – Sono partiti regolarmente i Cantieri di Lavoro Over58 del Comune di Alessandria. I cantieri sono realizzati con il sostegno della Regione Piemonte. Il Comune di Alessandria si era candidato per l’attivazione di queste opportunità lavorative presentando alla Regione Piemonte, sostenitrice del progetto, una domanda di ammissione al finanziamento che, una volta accolta, ha consentito l’attivazione delle procedure.

Le attività dei cantieri di lavoro avranno durata di 12 mesi e coinvolgono nove Cantieristi selezionati per quest’anno. I Cantieristi sono impiegati in due diversi progetti. Il primo è intitolato I depositi librari della Biblioteca Civica Francesca Calvo. Interventi di conservazione preventiva e prevede l’inserimento di tre cantieristi per 25 ore settimanali per 260 giorni lavorativi alla Biblioteca Civica Calvo. Il secondo progetto dal titolo Mi curo di te: in simbiosi con l’ambiente prevede l’inserimento di sei cantieristi per 25 ore settimanali per 260 giorni lavorativi al Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti”.

“L’importanza di questo progetto e la rilevanza dell’apporto che ciascun Cantierista dà all’intera comunità cittadina. Si tratta di un apporto prezioso, che fa tesoro dell’esperienza lavorativa da essi acquisita in tanti anni e che ora si esprime attraverso una formula di cui a beneficiare direttamente sarà proprio Alessandria“, hanno spiegato Sindaco e Assesori. “In questo progetto e nella sua concretizzazione quotidiana presso il Giardino Botanico Comunale e presso la Biblioteca Civica non solo dunque rilevano aspetti strettamente correlati ai temi della solidarietà, della sussidiarietà e della comunità, ma anche quelli – di natura più qualitativa – che hanno a che fare con le competenze, sia quelle pregresse sia quelle acquisite durante i Cantieri di Lavoro, che fanno la differenza e che possono dare quel “quid” in più per la riuscita dei singoli progetti e per il successo complessivo di questa edizione 2020 dei Cantieri di Lavoro Over58 di Alessandria“, hanno concluso.