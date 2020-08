ALESSANDRIA – Nonostante l’impossibilità di svolgere la tradizionale processione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la Parrocchia di Cascinagrossa celebrerà domenica 16 agosto la ricorrenza del suo patrono, san Rocco.

Alle 10.30 ci sarà la solenne concelebrazione, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia. Parteciperanno tra gli altri Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Sindaco di Alessandria, Emanuele Locci, Presidente del Consiglio Comunale di Alessandria, l’assessore comunale Piervittorio Ciccaglioni, il consigliere comunale Angela Maria Poggio. Verrà anche inaugurato il reliquiario settecentesco del Santo, appena restaurato da Silvia Balostro.

“Durante tutto il tempo della quarantena – spiega il Parroco, il canonico Fabrizio Casazza – al termine della Messa celebrata in forma privata ho impartito la benedizione al sobborgo proprio con la reliquia del patrono che, entrati nella fase due dell’emergenza e ottenute le dovute autorizzazioni, abbiamo fatto restaurare. È un gesto di devozione a colui che è patrono di Cascinagrossa ma anche protettore contro le epidemie, dal momento che in tutta la sua breve vita si prese particolare cura degli appestati e prima di morire lasciò scritto: “Chiunque mi invocherà contro la peste sarà liberato da questo flagello”. Per questo fin dalle primissime giornate dall’arrivo del coronavirus in Italia, precisamente il 24 febbraio, avevo voluto celebrare una Messa votiva in suo onore. Ora vogliamo ringraziarlo come comunità per il suo soccorso in questi mesi tanto duri. È anche un segno di speranza – continua il Prevosto – per ricordarci che il Signore, attraverso la preghiera dei suoi amici, i santi, non lascia mai alla deriva il suo popolo anche se la barca della vita sembra affondare. Ma lui sempre ci sorregge con la sua mano, a un tempo forte e delicata”.

Il restauro del reliquiario s’inserisce in un ampio programma di lavori, che negli ultimi anni ha portato al restauro dell’organo ottocentesco, dei portoni del Settecento, del Crocifisso del Quattrocento, della Croce dell’altare maggiore del Settecento. Sono ancora in corso i ponderosi lavori di ristrutturazione del campanile, la cui conclusione è prevista per il prossimo mese.

Alla partecipazione alla liturgia del 16 agosto è annessa l’indulgenza plenaria. Monsignor Fabrizio Casazza – che è anche Cancelliere della Curia e Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose – ha recentemente pubblicato un libro con la prestigiosa Libreria Editrice Vaticana, Le sfide del governo pastorale. In ascolto dei Vescovi italiani, che reca la Prefazione del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità.

In esso l’autore, avvalendosi delle risposte a un questionario fornite da oltre ottanta presuli italiani, riflette sul ministero sacerdotale ed episcopale, nel contesto dell’azione pastorale dell’intera comunità cristiana. Con un linguaggio scorrevole, ironico e accattivante vengono analizzate le principali sfide che la Chiesa si trova oggi ad affrontare, formulando proposte pratiche e precise per realizzare quella che papa Francesco chiama “una Chiesa in uscita verso le periferie esistenziali”.

Il volume è stato presentato con recensioni e interviste dai quotidiani l’Osservatore Romano e Avvenire e da giornali e siti di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Puglia, Calabria, e da qualificate riviste teologiche.