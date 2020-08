CASTELNUOVO BORMIDA – La sezione della Protezione Civile di Castelnuovo Bormida avrà a disposizione un nuovo mezzo per gli interventi. Lo comunica l’Amministrazione comunale annunciando l’acquisto di una nuova Ford Ranger. Il mezzo è stato acquistato grazie al contributo della Fondazione C.R.T. del 50% a fondo perduto e ottenuto su richiesta del Comune tramite bando. “Orgogliosi e fieri dell’acquisto per i nostri ragazzi della Protezione Civile sempre presenti e attivi coordinati dal Dott. Valerio Pansecco, che anche in questo caso ha collaborato per il bando in oggetto“, precisano dal Comune.