PIEMONTE – Sono sette in più di ieri le persone che hanno sconfitto il Covid-19 in provincia di Alessandria, 26 in tutto il Piemonte. Questa la bella notizia data oggi, giovedì 13 agosto 2020, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il numero complessivo delle persone guarite nella nostra regione sale così a 26.389 mentre quelle nell‘Alessandrino sono ora 3265. Questa la situazione nelle altre province: 1591 (+2) Asti, 848 (+0) Biella, 2492 (+2) Cuneo, 2375 (+2) Novara, 13.565 (+7) Torino, 1113 (+0) Vercelli, 966 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 174(+0) provenienti da altre regioni. Altri 590 sono quei pazienti considerati in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

C’è purtroppo un nuovo decesso di persona positiva al test del Covid-19, di cui 0 nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale sale così a 4139 deceduti risultati positivi al virus. La persona che è stata vinta dal virus non proviene dalla provincia di Alessandria che vede il triste numero dei morti fermo a 681. Questa invece è la restante suddivisione provinciale: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1829 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

In Piemonte ci sono 26 positivi in più rispetto a ieri, di cui 22 asintomatici. Dei 21 casi, 8 sono da screening, 17 contatti di caso, 1 con indagine in corso. I casi importati sono 4 su 26. L’Alessandrino vede l’incremento di un ulteriore caso che porta il numero complessivo delle persone che si sono ammalate a 4132. Su base provinciale, invece, questi sono i dati: 1899 Asti, 1056 Biella, 2984 Cuneo, 2856 Novara, 16.057 Torino, 1426 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 141 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri), mentre le persone ospitate in altri reparti sono 77 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 784. I tamponi diagnostici finora processati sono 530.384, di cui 290.974 risultati negativi.