ROMA – Non sono positive le notizie che vengono dall’ultimo monitoraggio dell’indice Rt in Italia. Nel periodo tra il 3 e il 9 agosto 2020 il numero di contagi da coronavirus nel nostro Paese “rimane nel complesso contenuto“, ma è aumentato. Ma soprattutto non ci sono state regioni dove non si sono registrati nuovi casi. Secondo la relazione del ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità la situazione è stata classificata come “a rischio di peggioramento“. A oggi ci sono nove Regioni in cui l’indice Rt ha superato il valore-soglia di uno, e ci sono ormai 925 focolai attivi di cui 225 nuovi. I segnali di allerta sono dunque “importanti“. In particolare l’indice è aumentato in nove Regioni.

Ecco l’indice Rt Regione per Regione:

Sicilia: 1,41 (prima 1.62)

Abruzzo: 1,33 (prima 0.82)

Toscana: 1,28 (prima 1.2)

Veneto: 1,2 (prima 1.28)

Puglia: 1,14 (prima 1.1)

Lombardia: 1,13 (prima 1.04)

Liguria: 1,05 (prima 1.16)

Piemonte: 1,04 (prima 1.08)

Marche: 1,02 (prima 1.13)

Lazio: 0,99 (prima 1.08)

Bolzano; 0,97 (prima 1.43)

Campania 0,86 (prima 1.25)

Trento: 0,78 (prima 1.28)

Emilia-Romagna 0,77 (prima 1.01)

Umbria: 0,76 (0.58)

Valle d’Aosta: 0,37 (prima 0.11)

Sardegna: 0,33 (prima 0.12)

Friuli-Venezia Giulia: 0,32 (prima 0.26)

Basilicata: 0 (prima 0)

Calabria: 0 (prima 0)

Molise: 0 (prima 0)