PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Se ancora non avete idea di cosa fare questo Ferragosto qualche soluzione ve la diamo noi. Nonostante le misure anticovid infatti potete comunque svagarvi in giro per il territorio per esempio andando a Ovada dove è in programma il Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina ma potrete trovare affari interessanti e prodotti di ogni tipo. Sempre a Ovada inoltre potrete trattenervi fino a sera per vedere “Le Mans 66”, film della rassegna “Cinema sotto le stelle” alle 21.30 nei giardini Scuola della musica.

Nuovo appuntamento invece con Hortus Conclusus. Dalle 18:30 alle 22 si terrà infatti il brindisi di Ferragosto che permetterà di bruciare metaforicamente le cose che non serviranno più nel corso dei mesi successivi. Ci sarà spazio anche per il cibo con il bistrot dove si potrà cenare, ma occorre prenotare allo 0143 341074.

Alle 18 nella Corte di Palazzo Dellepiane, a Novi, verrà invece ricordata la battaglia del 15 agosto 1799. Sarà allestita anche una piccola mostra che ripercorrerà con supporti audiovisivi le fasi più salienti della Battaglia. L’incontro sarà preceduto alle ore 17 dalla vicina Chiesa della Collegiata in suffragio delle diverse migliaia di vittime (si parla di 18 mila morti) cadute in battaglia.

Gli affezionati della sagra del Perbureira (lasagne e fagioli) non perderanno l’appuntamento con il celebre piatto. La sagra non ci sarà ma tutti potranno andare a Rocca Grimalda, muniti di pentola o contenitore per portare a casa la pietanza tipica. L’appuntamento è alla terrazza Belvedere dalle 19 alle 21, sia il giorno di Ferragosto che domenica 16 agosto (e poi il 20, 21 e 22 agosto 2020).

Chi ama la musica invece questa sera può andare a Sezzadio dove alla cascina Bellaria verrà proposto il gitanpunk dei Gattamolesta e, prima della loro esibizione, dalle 16, sarà possibile mangiare o sorseggiare cocktail.