MORNESE – In provincia di Alessandria continuano a spuntare panchine giganti dappertutto. L’ultima è stata collocata a Mornese, in località Bricco Grosso, all’interno della pineta del paese. La grande struttura, che farà sentire tutti piccoli lillipuziani, è stata realizzata dall’amministrazione comunale con il supporto dell’associazione “Mornese E20” e delle ex allieve. I fabbri che l’hanno invece realizzata sono Isacco Anfosso e Andrea Barbieri.

Collocata nella pineta, con vista panoramica, la panchina è stata inaugurata giovedì ed è visitabile liberamente e dal punto di installazione si gode di una splendida vista sulla vallata sottostante. Particolari anche i colori scelti Che richiamano i colori del territorio: il giallo paglierino del Cortese alto Monferrato e il rosso del Dolcetto di Ovada. A rendere ancora più speciale la visita alla panchina la possibilità di mettere il timbro ai passaporti che mettono in collegamento le varie Big Bench. Se volete apporre il vostro timbro dovete andare al b&b Il Campo dei Papaveri, o alla trattoria Mani Man o ancora al ristorante Jolly.