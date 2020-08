PIEMONTE – Il tempo continua a fare i capricci in Piemonte e in provincia di Alessandria. Dopo i disagi patiti da alcuni i bagnanti nel pomeriggio di Ferragosto, anche oggi, domenica 16 agosto, e domani lunedì 17, sono previsti possibili temporali consistenti. Per questa ragione è stata diramata una allerta gialla praticamente su tutto il Piemonte come da bollettino allegato.

La situazione tornerà a essere stabile a partire da martedì.