ALESSANDRIA – Continua a tenere banco in provincia la questione Pfas, ovvero il nome della sostanza inquinante rintracciata nell’Alessandrino e che ha portato in via cautelativa alla chiusura del pozzo del Comune di Montecastello lo scorso 13 giugno. Anche l’Amministrazione di Alessandria si è mossa in tal senso per verificare la ‘salute’ dei pozzi dell’acqua potabile sul territorio comunale. Questo perché la rete acquedottistica dei Comuni confinanti di Pietra Marazzi e Montecastello è interconnessa – seppure “passivamente” dal punto di vista idrico – con la rete del territorio comunale di Alessandria.

L’Asl Al aveva comunicato intorno al 10 agosto che nei pozzi di attingimento di acqua potabile del Comune di Alessandria non sono state riscontrate tracce di tali sostanze. “Alla luce di questa già rassicurante comunicazione dell’Asl venerdì 14 agosto ho incontrato l’Amministratore Unico di Amag Reti Idriche Alfonso Conte che mi ha fornito ulteriori rassicurazioni su questo importantissimo argomento a seguito di una ulteriore indagine che autonomamente Amag Reti Idriche ha effettuato nelle scorse settimane rapportandosi direttamente con Arpa Veneto, in virtù dell’esperienza maturata da quest’ultima sul tema e in considerazione del fatto che la Regione Veneto ha già legiferato in materia dei limiti del Pfas“, ha spiegato Cuttica.

Amag Reti Idriche ha infatti provveduto autonomamente a far effettuare da Arpa Veneto dei controlli analitici sui campioni di acqua potabile prelevati nella rete acquedottistica dei Comuni confinanti di Pietra Marazzi e Montecastello. Questi prelievi hanno portato ad accurate analisi dalle quali “si evince che i livelli di Pfas rientrano nei limiti legiferati dalla Regione Veneto“. Una situazione, quindi, giudicata a norma e che ha portato Cuttica a ringraziare “Amag Reti Idriche e il suo l’Amministratore Unico Alfonso Conte per l’attenzione, la solerzia e anche la disponibilità a rapportarsi non solo con Asl Al e le altre Autorità competenti locali, ma anche con un Ente di riconosciuta autorevolezza scientifica in materia, quale Arpa Veneto, per fornire un quadro analitico preciso e costantemente aggiornato sulla situazione della sicurezza del nostro acquedotto, vorrei sottolineare l’importanza e la concordanza dei risultati pervenutici nei giorni scorsi“.

Cuttica ha poi concluso spiegando che “sia Asl Al , sia Arpa Veneto ci rassicurano che nei pozzi di attingimento di acqua potabile del territorio comunale di Alessandria non sono state riscontrate tracce delle sostanze inquinanti oggetto delle due analisi condotte in modo separato.Se questo ci conforta e merita di essere comunicato nella sua oggettività, non viene certamente meno l’impegno che, come Sindaco, insieme all’Assessore all’Ambiente Paolo Borasio, all’Amministrazione Comunale tutta e d’intesa con Amag Reti Idriche, continueremo ad avere affinché gli alessandrini possano usufruire nella massima sicurezza di uno dei beni comuni primari quale l’acqua potabile“