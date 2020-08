ALESSANDRIA – Il cinema Multisala Kristalli doveva riaprire il 21 agosto ma le ferite patite durante i due giorni di maltempo hanno rinviato tutto. In queste ore Paolo Pasquale, il titolare del complesso, ha diffuso le foto che ritraggono in maniera impietosa i forti danni subiti. “Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto l’acqua è piovuta sulla sala Kurosawa per poi infiltrarsi nei pannelli del soffitto della sala Kubrik. Gran parte è venuta giù rovinando infine sulle poltroncine provocando forti danni ancora non quantificabili“.

Pur a fronte dei dispetti del maltempo Pasquale tuttavia non si arrende e chiarisce subito che il Kristalli riaprirà, “solo occorrerà attendere fino a fine settembre per permetterci di rimettere tutto a posto“. Un periodo terribile per i luoghi di cultura di Alessandria visto quanto avvenuto con il covid e prima ancora con il Teatro. Per giunta lo stesso Pasquale, titolare anche dell’Alessandrino, conferma il periodo nero per i contenitori che accolgono eventi culturali visto che le attuali regole, spiega, “non permettono ingressi oltre le 200 persone e così non è possibile organizzare nulla“.