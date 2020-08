ALESSANDRIA – Donare il sangue può salvare la vita. Non è una novità ma è giusto ricordarlo. Soprattutto in periodo di emergenza sanitaria dove le donazioni, un po’ per impossibilità e un po’ per paura, sono purtroppo diminuite rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ecco perché domenica 23 agosto 2020 l’Avis e il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Alessandria hanno organizzato dalle ore 8 alle 11.30 un prelievo straordinario direttamente alla sede sociale dell’Avis in lungo Tanaro San Martino.

“Tutti gli anni, in estate, si presenta un calo delle donazioni di sangue. Quest’anno si è aggiunta anche la problematica del Covid-19 che ha portato a una riduzione ancora maggiore di chi dona il sangue“, spiega la presidente di Avis Alessandria, Franca Carnevale. Da qui l’idea di lanciare un prelievo straordinario ricordando come donare il sangue oggi può salvare una vita domani. “Vorrei lanciare un messaggio soprattutto ai giovani. Mi piacerebbe vederli venire alla sede dell’Avis per una donazione“, spiega ancora Franca Carnevale.