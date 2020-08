ALESSANDRIA – “Non ho avuto mai un dolore che un’ora di lettura non abbia dissipato“. Lo diceva il filosofo francese Charles Montesquieu. E come dargli torto. A volte leggere può essere il modo migliore per evadere dalla vita di tutti i giorni e intraprendere un’avventura lunga decine di pagine. Prosegue così anche il viaggio di RadioGold tra i libri più letti e venduti in Italia nel mese di agosto.

Si parte ancora una volta, come a luglio, da Riccardino. L’ultimo libro della saga di Montalbano del maestro Andrea Camilleri è ancora tra i più venduti in Italia. Con questo libro si segna la parola fine alle avventure del famosissimo commissario. Un libro nato nel lontano 2005 con precisa volontà da parte di Camilleri di farlo pubblicare solo un domani indefinito per concludere la fortunata saga di Montalbano. In seconda posizione troviamo Il colibrì di Sandro Veronesi che con questo romanzo ha vinto il LXXXIV Premio Strega. Protagonista assoluto, come da titolo, è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere fermo e quando questo non è possibile, per trovare il punto d’arresto della caduta. Intorno a lui, Veronesi costruisce altri personaggi indimenticabili.

Terzo piazzamento per La fine del tempo, romanzo di Guido Maria Brera che parla di uno stimato professore di Storia contemporanea al Birkbeck College di Londra. Il protagonista in realtà in passato ha vissuto molte vite e in una di queste ha lavorato per una grande banca d’affari della City. Colpito da una forma di amnesia, Philip oggi non riesce più a trattenere alcun ricordo recente: nei buchi della sua memoria scompare anche il saggio che stava scrivendo e di cui non c’è più traccia. Un libro con il ritmo di un giallo in cui l’autore racconta l’indagine di un uomo nell’abisso della propria mente. Arriviamo così alla quarta posizione con Cambiare l’acqua ai fiori scritto da Valérie Perrin, un romanzo che racconta la vita ricca di segreti di Violette Toussaint, taciturna e indecifrabile guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna.

Al giro di boa troviamo il romanzo di Ferzan Ozpetek dal titolo Come un respiro: è una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna hanno invitato a pranzo nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un’ultima volta. Con L’enigma della camera 622 di Joel Dicker arriviamo alla posizione numero sei. Con questo romanzo lo scrittore svizzero ci porta nel lussuoso hotel Palace de Verbier sulle Alpi elvetiche dove si sta celebrando l’annuale festa di una importante banca di Ginevra. A sconvolgere l’aria di festa un brutale omicidio nella stanza 622 del Palace de Verbier.

Tiene botta la versione deluxe di Riccardino. Seguito dalla prima stesura del 2005 di Camilleri dove vengono presentate due versioni del romanzo, quella definitiva del 2016 e la prima scritta dall’autore nel 2005. Stabile in settima posizione di questa top ten troviamo anche nel mese di agosto La misura del tempo di Gianrico Carofiglio. Protagonisti di questo romanzo sono l’avvocato Guido Guerrieri e una donna provata dagli anni che ha visto il figlio venir incarcerato con l’accusa di omicidio volontario.

È tutta dedicata alla politica la nona posizione. Stiamo parlando de I mostri del leader di Azione, Carlo Calenda che affronta un viaggio su quella che è la scena politica di questi giorni e su come mai i giovani si siano allontanati o fatti attrarre da falsi miti. Chiude la classifica la new entry I leoni di Sicilia di Stefania Auci, un romanzo che racconta una storia familiare di inizio Ottocento tutta ‘made in sud’.