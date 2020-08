VALENZA – In una lettera aperta il presidente dell’associazione “L’oro dal Po al Monferrato” ha chiesto ai candidati sindaco di Valenza di prendere a cuore le sorti del commercio e del turismo cittadino. Franco Stanchi, in particolare, ha presentato a Maurizio Oddone, Luca Ballerini, Alessandro Deangelis e Pierluigi Giordano una serie di proposte che dovranno essere portate a termine per sostenere i due comparti.

Tra le richieste quella di un piano turistico per coinvolgere i visitatori, creare percorsi turistici e un nuovo impegno da parte del Comune sul fronte di comunicazione e marketing. Il rilancio dovrà passare poi attraverso manifestazioni e il conseguente finanziamento da parte del Comune di grandi eventi a supporto di commercio e turismo. L’emergenza covid imporrà inoltre, spiega Stanchi, una radicale semplificazione delle procedure per ottenere i permessi per manifestazioni oltre all’impegno del Comune rispetto ai costi di burocrazia come piani di sicurezza, personale di vigilanza. Allo stesso modo l’associazione esorta un più marcato pattugliamento insieme all’installazione di telecamere nella zona pedonale, nelle vie commerciali per garantire la sicurezza e il decoro del centro che dovrà essere garantito da una maggiore pulizia con svuotamento dei cassonetti puntuale e spazzamento delle strade durante tutto l’anno. I commercianti, conclude il presidente dell’associazione, dovranno essere aiutati in questo momento difficile attraverso la detassazione degli oneri comunali insieme a una nuova politica per il centro storico fatta di incentivi per aperture di nuovi punti vendita.