VALENZA – Continua a tenere banco a Valenza il caso di Sabrina Deambrogi, la 43enne candidata nella lista civica La città che vogliamo, con Alessandro Deangelis Sindaco con il tatuaggio delle SS (poi fatto rimuovere secondo quanto comunicato dalla stessa interessata) sul petto. Ecco che nel pomeriggio di domenica 23 agosto 2020 è arrivata anche la presa di posizione delle due liste civiche che appoggiano la candidatura di Deangelis.

Interveniamo a nome delle liste civiche in appoggio al candidato Sindaco Alessandro Deangelis in risposta all’articolo uscito su RadioGold relativo alla candidata Sabrina Deambrogi. Consapevoli delle responsabilità che ci competono e, chiedendo scusa alla cittadinanza, prendiamo in maniera netta ed inequivocabile le distanze da ogni tipo e forma di deriva totalitaria, che possa in qualsiasi forma e misura calpestare e ledere principi imprescindibili di democrazia e dignità umana. Valori di rispetto e tolleranza che pratichiamo nella vita e di cui Annamaria Zanghi ha lasciato traccia in Consiglio Comunale approvando un odg in tal senso. Una memoria storica viva affinché mai più possano tornare tempi bui. Condanniamo e ci dissociamo altresì da ogni forma di violenza verbale, di linguaggio oltraggioso e intollerante alla persona che deve essere assolutamente evitato in un momento delicato come questo e soprattutto sui Social. Ringraziamo Alessandro per la prontezza nell’esprimere una posizione chiara, il gruppo civico che supporta il candidato Deangelis, parla di temi e vuole contribuire al pluralismo politico garante dei principi di democrazia, ma che per nessun motivo sarà portatore di principi contrari alla nostra Costituzione, faro illuminante per tutti noi. La sospensione della candidata era l’unica via perseguibile per garantire la nostra comune permanenza nel gruppo in campagna elettorale. Siamo persone rispettabili, per bene, che avranno la forza di affrontare con senso di responsabilità questo momento difficile. Auspicando che vi sia un clima di correttezza politica perché’ non esistono santi né eroi in nessuna compagine politica, chi ha buon senso lo usi. Annamaria Zanghi – Capolista “La Città che vogliamo” Alberto Botter – Capolista “Alessandro Deangelis Sindaco”