PIEMONTE – Il nostro viaggio per i borghi più belli del Piemonte questa volta fa tappa a Mombaldone, in provincia di Asti. Questo Comune è uno dei 13 borghi piemontesi inseriti nella speciale classifica dei Borghi più Belli d’Italia. Si tratta di una piccola perla racchiusa nel cuore del Piemonte e che permette a chi la visita di immergersi nella storia.

LA STORIA DI MOMBALDONE

Il borgo di Mombaldone era già molto attivo nel Medioevo e apparteneva alla marca di Savona. Nel 1209 ne fu investito Ottone Del Carretto che lo governò a lungo. Nel XIV secolo, però, ne diventò signore Enrico IV Del Carretto, del ramo di Finale, i cui discendenti si riconobbero sottoposti feudalmente ai Savoia. La storia di Mombaldone, quindi, seguì le vicende sabaude sin dalla fine del 1300.

COSA VISITARE A MOMBALDONE

Il centro storico di Mombaldone porta il turista a fare un salto indietro nel tempo. Il delizioso borgo, ben conservato, si snoda lungo una via principale che sbuca in un’unica piazzetta dove troviamo i resti dell’antico torrione oltre alla Chiesa e l’Oratorio. Proseguendo e abbandonando di poco la città si possono osservare anche i calanchi, ovvero un fenomeno geomorfologico di erosione del terreno che si produce per l’effetto di dilavamento delle acque su rocce argillose degradate.

PRODOTTI TIPICI DI MOMBALDONE

L’area di Mombaldone è particolarmente nota per la produzione di ottimi formaggi a denominazione d’origine: in particolare il Brus, dal gusto molto piccante e intenso. Sicuramente una menzione speciale si deve fare ai vini quali Barbera d’Asti, Cortese dell’Alto Monferrato, Dolcetto e Moscato.

COSA A MANGIARE A MOMBALDONE

Se andrete nei ristoranti della zona dovrete assolutamente assaggiare la carne dei capretti della Langa Astigiana. Una specialità che trova il suo punto fermo nella Fiera del Montone Grasso di Mombaldone che si svolge il 2 ottobre di ogni anno. La cucina locale è inoltre legata ai prodotti tipici di questo angolo dell’Astigiano quali funghi, tartufi, nocciole, erbe aromatiche e, soprattutto, i pregiati vini doc. Infine come non citare la morbida e gustosa frittella, a base di farina, uova ed altri ingredienti che vengono tramandati da tempo e mantenuti segreti.