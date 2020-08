ALESSANDRIA – La riqualificazione di una delle zone centrali di Alessandria passa anche dalle piccole azioni di preparazione per il futuro. Nella mattina di mercoledì 26 agosto, infatti, la Polizia Locale è intervenuta davanti alla Stazione di Alessandria per recuperare tutte quelle biciclette abbandonate, rotte e rubate – o ritenute tali – abbandonate nelle rastrelliere preposte dello scalo alessandrino.

“L’impatto non era dei migliori. C’erano biciclette arrugginite, ruote, catene. Una situazione che dava e dà un’immagine brutta della nostra città“, spiega l’assessore al Decoro Urbano, Piervittorio Ciccaglioni che da tempo sollecitava ci si adoperasse in quella situazione. “Si tratta comunque di un piccolo passo e siamo consci come Amministrazione che c’è ancora tanto da lavorare e da fare per rendere migliore una zona piuttosto centrale della nostra città“.

Il Comune ha infatti da tempo in programma un piano importante per rilanciare l’intera zona. Si tratta di un progetto che porterà a far rinascere la zona attraverso dell’acquisizione del parcheggio – attualmente chiuso – a fianco dello scalo ferroviario cittadino. Si dovrà comunque attendere l’autunno per vedere i primi passi ed entro la primavera del 2021 si potrebbe concretizzare tutto burocrazia e situazione sanitaria legata al Covid-19 permettendo.

La volontà è quella di ripensare alla viabilità degli autobus per snellire il traffico, ai parcheggi delle biciclette che saranno coperti con tettoie e alla ripresentazione di un parcheggio vicino alla stazione che possa essere usufruibile dai pendolari.