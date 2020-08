ROMA – Nella settimana dal 19 al 25 agosto, rispetto a quella precedente, c’è stato un aumento in Italia di nuovi casi di Covid-19 pari al 92,4%. Si è passati dai 3.399 ai 6.538 attuali anche a fronte di un aumento dei test che sono arrivati a 309.127 rispetto ai 180.300. Lo sostiene l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che di fatto conferma il trend in crescita anche dei pazienti ricoverati con sintomi (+25,5%) e di quelli in terapia intensiva (+13,8%).

I pazienti attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 19.714. Di questi il 91,8% sono concentrati in 11 Regioni: il 29,4% in Lombardia, il 33,4% nel Lazio, in Emilia-Romagna e Veneto e un ulteriore 29% in Campania, Piemonte, Toscana, Sicilia, Puglia, Sardegna e Liguria. Il restante 8,2% dei casi si colloca in sette Regioni e due Province autonome.