ALESSANDRIA – Un altro passo avanti per il progetto Quartiere Cristo nel Cuore che punta alla valorizzazione della Zona Sud di Alessandria. Martedì 1 settembre alle 21 si terrà la presentazione, nell’area estiva della Soms di Corso Acqui 158, in occasione del primo incontro ufficiale del gruppo di lavoro promosso dall’Associazione Attività e commercio del Quartiere Cristo.

Si tratta di un ritorno visto che l’ultima commissione che si occupava dei problemi del territorio risale a molti anni fa: il punto di riferimento era la Circoscrizione Sud guidata per 15 anni dal Presidente Antonio Tortorici e 20 consiglieri con la sede in via Parri 8. Oggi la Circoscrizione Sud purtroppo non esiste più: per questo è nata l’esigenza di far partire un progetto in grado di coinvolgere cittadini, ex consiglieri della circoscrizione sud, commercianti, associazioni, scuole in un unico gruppo di lavoro.

Un passo in avanti importante come sottolinea il Presidente dell’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo Roberto Mutti: “La nostra Associazione sta lavorando alla realizzazione di un gruppo di lavoro per un Quartiere più vivibile. La Commissione (che vedrà anche la partecipazione di Cantalupo, Cabanette, Casalbagliano e Villa del Foro) sarà parte attiva del Territorio, si occuperà di raccogliere segnalazioni e istanze dei Cittadini su diverse tematiche: lavori pubblici, viabilità, commercio, scuola,ambiente, eventi e manifestazioni, sicurezza, aree verdi solo per citarne alcune. Si terranno incontri mensili, le segnalazioni raccolte tramite sms, whatsapp ed email saranno portate all’attenzione delle istituzioni. Lo scopo è quello di rendere il nostro territorio migliore in tutto. Nel Quartiere e nei sobborghi saranno promossi degli incontri pubblici (nel rispetto delle normative attuali). Il Gruppo di lavoro ad oggi conta 18 adesioni, è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire con proposte e consigli. Chi desidera farne parte può partecipare al primo incontro di martedì sera”.

Ancora prima di partire la prima richiesta è già arrivata: è possibile fare il marciapiede sulla strada di Cabanette Strada Acqui?