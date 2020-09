ALESSANDRIA – Per fare un orto non è necessario avere dei grandi possedimenti terreni. A dirla tutta, non serve nemmeno un giardino. Certo a parlare di orto invernale sul balcone potreste sentirvi un po’ spiazzati, in realtà sono molti gli ortaggi che si possono coltivare tranquillamente in vasi (o vasche a seconda della disponibilità di spazio). La coltura in vaso non è comunque meno complessa rispetto a quella in terra.

Se non avete il pollice verde ma avete sempre sognato di coltivare qualcosa vi consigliamo la lettura L’orto dentro casa. Idee creative per coltivare frutta, verdura, fiori eduli ed erbe aromatiche in casa o sul balcone oppure L’orto in casa. 200 consigli per coltivarlo con successo. Insomma, due libri che (insieme a molti altri) potrebbero dipanare con consigli e suggerimenti utili ogni vostro dubbio.

Se siete alle prime armi potete iniziare con cinque semplici coltivazioni casalinghe. In questo senso la misticanza potrebbe essere un giusto punto di partenza. Questa insalata verde dalle foglie piccole cresce in soli 20-30 giorni e da lì in poi ci saranno sempre nuove foglie da raccogliere sino all’esaurimento della produttività. Anche i ravanelli sono un ortaggio che cresce velocemente: in sole 3 settimane avrete i primi ravanelli da aggiungere all’insalata. Decisamente più tempo ma comunque molto semplici da coltivare sono le fragole. Non aspettatevi le fragole grosse come quelle che trovate al supermercato, piuttosto delle fragoline più minute e dolci.

Rossi e dolcissimi: se li avrete a portata di mano, non potrete più fare a meno dei pomodorini ciliegia. Proponiamo i cosiddetti ciliegini perché è una qualità che non occupa troppo spazio. Pomodori come i cuore di bue o i perini tendono a crescere in altezza e in un semplice vaso non riuscirebbero a sopravvivere. Infine le erbe aromatiche non possono mai mancare in un orto in casa (in questo senso vi consigliamo la lettura del libro Atlante gastronomico delle erbe). Ma quali sono le erbe che potrete coltivare? Senza dubbio il prezzemolo che ha bisogno di pochissime cure, il rosmarino che vi chiederà pochissima acqua, il basilico sempre verde e profumatissimo. Ma poi ancora maggiorana, timo, salvia e menta. Insomma sbizzarritevi con la fantasia.

Ora che vi abbiamo dato i prodotti migliori per un orto fatto in casa, non ci resta che darvi alcune indicazioni sugli strumenti adatti a una coltivazione in-door. Prima di tutto dovete dotarvi di vasi abbastanza capienti anche se non troppo ingombranti. In questo senso potrebbero venirvi in aiuto dei balconetti che permettono di impilare dei normali vasi da fiori. Se invece avete spazio sul terrazzo potete optare per delle fioriere da orto in legno, leggermente più costose, oppure fioriere in plastica o in stoffa che sono meno eleganti ma altrettanto efficaci e più economiche. Vi serviranno poi del comune terriccio da orto, un kit con rastrelli, zappe e palette e infine dei guanti da giardinaggio per proteggervi le mani. Insomma, ora avete tutti gli strumenti e le indicazioni necessarie per creare il vostro orto d’inverno in casa.

Photo by Elias Morr on Unsplash