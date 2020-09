ALESSANDRIA – Italia Nostra torna in piazza con un gazebo anche sabato 5 settembre a partire dalle ore 9 per il restauro dell’Arco Trionfale di Alessandria. La costruzione fu eretta nel 1768 su progetto dell’architetto Giuseppe Caselli a ricordo della visita, avvenuta tre anni prima, del Re di Sardegna Vittorio Amedeo III e della sua consorte Maria Antonia Ferdinanda di Borbone. Al momento l’arco non “presenta un aspetto curato, la copertura è mancante in alcune parti e i segni del tempo appaiono evidenti“, fanno sapere dall’associazione. Il Gazebo si troverà all’inizio di via Dante nei pressi dell’Arco Trionfale.