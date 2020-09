TORTONA – Sono davvero tanti e per tutti i gusti i sentieri che offre la provincia di Alessandria per una scampagnata immersi nella natura. Per questo weekend abbiamo pensato di portarvi nel Tortonese, per il sentiero 101 che dalla città di Tortona porta sino a Volpedo. Il tutto tra natura e dolci colline.

Difficoltà: Turistico

Lunghezza: 12,53 km

Tempo: 3 Ore

Indicazioni: La partenza del percorso si trova a Tortona vicino al cimitero, all’incrocio tra via Arzani e Strada Paghisano. Qui è presente una bacheca informativa sulla “Via del Mare”. Dalla bacheca si prosegue diritto per 100 metri e si svolta a sinistra, in Strada comunale Paghisano e poi lungo la strada inghiaiata che scorre tra i campi coltivati e le abitazioni di campagna per giungere fino all’innesto sulla strada provinciale 120. Si svolta a destra e si prosegue su asfalto in direzione di Viguzzolo sino alla svolta a sinistra come indicato dalle informazioni stradali. Si supera il ponticello sul torrente Grue e si prosegue diritti in via Nuova fino al primo incrocio, dove si svolta a destra in via Circonvallazione e poi al successivo incrocio ancora a destra in via Marconi. Si giunge alla Pieve romanica di Viguzzolo. Costeggiando la Pieve si prosegue diritti in strada vicinale Levaglia, camminando su strada inghiaiata tra i campi coltivati sino a giungere di nuovo su strada asfaltata. Si svolta a destra e si risale fino ad attraversare la strada provinciale 101, proseguendo diritto fino ad arrivare al cimitero di Volpeglino. Dal retro del cimitero il percorso prosegue sulla strada inghiaiata, passa davanti alla cascina san Damiano e poi risale sul versante svoltando poi a destra su un sentiero più stretto e con una pendenza più accentuata. Giunti in cima, il percorso si snoda tra i vigneti sino al paese di Monleale Alto, si incomincia la discesa dapprima su asfalto seguendo le indicazioni per Tortona in Via Pietra del Gallo e dopo pochi tornanti si abbandona la strada e si continua la discesa su sterrato. Quando si giunge sulla SP 100 della Val Curone si svolta a sinistra e poi al semaforo a destra arrivando così al ponte sul torrente Curone che segna il confine tra i paesi di Monleale e di Volpedo.

Scarica qui la mappa del Sentiero 101