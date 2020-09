ROMA – Da inizio luglio 2020 la curva dei contagi da Covid-19 ha iniziato ad aumentare. Una situazione prevista dagli esperti e che, al momento, non sta mettendo in allarme. Va però detto che nella settimana a cavallo tra agosto e settembre si è visto in tutta Italia un leggero rallentamento dei nuovi casi. Il tutto però a fronte di un aumento importante dei tamponi eseguiti. Basti pensare che nella giornata di ieri, giovedì 3 settembre, si è registrato il record settimanale di tamponi 600 mila.

La crescita dei casi quindi si accompagna all’incremento dei tamponi. I 600 mila test registrati sino a ieri, infatti, non sono nemmeno paragonabili a quelli fatti nei momenti clou dell’epidemia quando la media settimanale era intorno ai 350 mila. Quella finita mercoledì è stata quindi una settimana da record. La percentuale dei casi positivi rispetto agli esami è molto variabile da regione a regione. Va anche detto che la percentuale dei casi positivi rispetto agli esami è molto variabile. Si va dal 3,66% della Sardegna sino allo 0,63% del Friuli. Il Piemonte ad esempio è all’1,75%. La media nazionale è dell’1,5%, quindi la nostra regione è di poco sopra alla media nazionale ma non in maniera preoccupante. Soprattutto perché il dato varia di volta in volta.