PIEMONTE – “Il 14 settembre in Piemonte apriremo le scuole in un quadro di ottimismo realistico“. Lo ha spiegato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale (Usr), Fabrizio Manca analizzando la situazione scolastica piemontese a pochi giorni dalla ripresa delle attività scolastiche. “In Piemonte – ha spiegato Manca – la situazione è assolutamente tranquilla, rassicurante e monitorata quotidianamente. Abbiamo criticità ridottissime: in questo momento abbiamo circa 460 classi che hanno delle criticità in tutta la regione per complessivi 1200 studenti su una popolazione di 550 mila, quindi stiamo parlando dello 0,2%”.

“In questo momento non ho segnalazioni di situazioni non risolvibili“, ha aggiunto Manca che ha ringraziato “sindaci, enti locali, province che hanno dimostrato una

assunzione di responsabilità collettiva apprezzabilissima e utilissima“. Più complicata la situazione relativa alle supplenze per la presentazione in regione di più di 700 mila domande, un dato che, ha confessato Manca, ha determinato “qualche aspetto di criticità“. “In Piemonte abbiamo verificato le domande, le nostre graduatorie sono state pubblicate e ci attendiamo di poter nominare i supplenti in tempo utile“. “Non posso garantire che il 14 settembre tutti i supplenti saranno in classe però – ha precisato Manca – il Piemonte anche in anni passati si è qualificato come ufficio più efficiente sotto questo aspetto. Abbiamo sempre concluso le operazioni di supplenza in tempi accettabili quindi anche in questo caso assicureremo il massimo dell’impegno per far sì che i presidi possano nominare da subito i supplenti“, ha detto ancora precisando che è in corso la procedura straordinaria di call veloce per coprire i posti vacanti e disponibili.

Per quanto riguarda il sostegno, il direttore dell’Usr del Piemonte ha sottolineato che “la situazione, come da diversi anni, è molto critica, quest’anno faremo solo due immissioni in ruolo perché abbiamo solo due docenti col titolo di specializzazione nelle graduatorie quindi tutti gli altri posti nel sostegno saranno coperti con

supplenze!.