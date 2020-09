ACQUI TERME – Gli assistenti sociali del Comune di Acqui Terme sono intervenuti nella giornata di oggi per verificare le condizioni di vita piuttosto precarie di un uomo di 90 anni. L’anziano, che vive solo in un alloggio della cittadina termale, si trovava in una situazione al limite del disumano. Sporcizia, parassiti e penuria di provviste e acqua sono state le molle che hanno spinto alcuni cittadini a segnalare la vicenda al sindaco Lorenzo Lucchini. “Abbiamo attivato i servizi sociali che lunedì torneranno dall’uomo per continuare ad aiutarlo“, ha spiegato il primo cittadino che si è subito attivato. Nei prossimi giorni si valuterà anche se nominare un amministratore di sostegno.