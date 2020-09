ALESSANDRIA – L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha espresso in una nota la sua vicinanza all’infermiera aggredita al Pronto Soccorso. “È stata fornita una risposta immediata e fortunatamente l’episodio ha visto un epilogo positivo, in quanto l’evento non ha portato a esiti gravi” ha sottolineato la direzione dell’Ospedale di Alessandria.

“L’Azienda Ospedaliera condanna ogni forma di violenza, ed esprime la massima solidarietà a tutto il personale dipendente, per la grande sensibilità che gli operatori aziendali dimostrano ogni giorno: è anche grazie a loro se sono rari gli episodi di violenza come quello segnalato”.