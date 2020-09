VALENZA – Oggi pomeriggio Valenza ricorderà l’eccidio della banda Lenti, la formazione partigiana guidata da Antonio Lenti che, durante il periodo fascista, lottò per proteggere i raccolti, contrastando la borsa nera e cercò di proteggere i giovani che non intendevano fare il servizio di leva perché contrari alla forza bruta fascista. La banda, per colpa di alcuni delatori, venne catturata e al termine di un processo farsa, il 12 settembre 1944, fu barbaramente trucidata a Valenza. La città ricorderà quegli eroi questo sabato 5 settembre 2020 con una cerimonia prevista alle 15 a Palazzo Pellizzari che si sposterà poi in cimitero alle 15.45 dove si terrà l’orazione funebre curata dallo storico Eric Gobetti.

I componenti della Banda Lenti erano: Agostino Lenti, di Camagna Monferrato; Piero Lenti, di Camagna Monferrato; Giuseppe Accatino, di Camagna Monferrato; Leandro De Bernardi, di Camagna Monferrato; Piero De Bernardi, di Camagna Monferrato; Pietro De Bernardi, di Camagna Monferrato; Pietro Leone, di Camagna Monferrato; Edoardo Lupano, di Camagna Monferrato; Mario Manassero, di Camagna Monferrato; Felice Pastrone, di Camagna Monferrato; Pierino Scarrone, di Camagna Monferrato; Giovanni Spigo, di Camagna Monferrato; Cesare Amisano, di Frassinello Monferrato; Aldo Bergamaschino, di Vignale Monferrato; Angelo Bordino, di Mathi; Paolo Cantamessa, di Casale Monferrato; Guido Chiesa, di Casale Monferrato; Luigi Filippini, di Casale Monferrato; Pietro Lupano, di Santa Maria del Tempio, frazione di Casale Monferrato; Marcello Luparia, di Rosignano Monferrato; Crescentino Marinone, di Santa Maria del Tempio, frazione di Casale Monferrato; Biagio Mazzucco, di Vignale Monferrato; Renato Morandi, di Casale Monferrato; Giuseppe Pampuro, di Borgo San Martino; Jofre Briati, di Vignale Monferrato; Giovanni Ronco, di Rosignano Monferrato; Giovanni Zeppa, di Santa Maria del Tempio, frazione di Casale Monferrato.