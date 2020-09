RADIOGOLD – Vogliamo essere ancora più vicini ai nostri lettori e ascoltatori e così nei prossimi giorni faremo partire la nuova rubrica video “Dillo a RadioGold“. Quotidianamente la redazione riceve lamentele, segnalazioni di problemi, richieste di aiuto su varie questioni legate alla città e alla provincia e per questo abbiamo deciso di dare vita a un momento fisso dedicato ai cittadini. Basterà segnale attraverso un messaggio su facebook o al numero whatsapp 331 12 71 310 il problema che richiede una soluzione. RadioGold sceglierà tra i messaggi inviati per andare con le sue telecamere sul posto o dal cittadino che ha fatto la segnalazione per sollecitare la soluzione.

Chiediamo il vostro aiuto per aiutarvi. Aspettiamo solo di risolvere i vostri problemi. Non aspettare “Dillo a RadioGold“.