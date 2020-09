PIEMONTE – Il bollettino coronavirus diramato dalla regione Piemonte oggi, sabato 5 settembre, racconta di un solo decesso e 54 positivi in più rispetto a venerdì.

Sono quindi 33.200 (+54 rispetto a ieri, di cui 39 asintomatici; dei 54: 27 screening, 19 contatti di caso, 8 con indagine in corso; quelli importati sono 13 su 54) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. In provincia di Alessandria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 casi arrivando quindi a quota 4.202. Nelle altre province i dati sono così suddivisi: 1924 Asti, 1083 Biella, 3152 Cuneo, 3062 Novara, 16.541 Torino, 1575 Vercelli, 1186 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 188 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Rispetto ai decessi il totale, in Piemonte, è invece di 4149 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 223 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono infine 26.935 (+25 rispetto a ieri) le persone guarite: 3375 (+5) Alessandria, 1610 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2578 (+8) Cuneo, 2.407 (+2) Novara, 13.798 (+10) Torino, 1150 (+8) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+1) provenienti da altre regioni.

I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 106 (–4 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 1572.

I tamponi diagnostici finora processati sono 609.316 di cui 341.063 risultati negativi.