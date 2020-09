BASSIGNANA – È la voce delle quattro ruote in tv. Anche Nicola Villani, telecronista di Eurosport e Mediaset, ha commentato con soddisfazione la seconda edizione del Memorial Cristian Zucconi, in programma questi sabato e domenica a Bassignana.

“Conosco bene Andrea Zucconi, tramite amici comuni” ha raccontato Nicola Villani a Radio Gold “abbiamo la stessa malattia dei motori. Io mi sono innamorato delle auto grazie a mio padre, anche lui era un grande appassionato. Nell’organizzare questo Memorial a Bassignana sta facendo una gran bella cosa per tanti motivi: innanzitutto per la finalità benefica di questa due giorni, in mondo come quello di oggi caratterizzato dall’egoismo e dall’individualismo. E poi è proprio grazie a queste iniziative che la gente si avvicina al mondo delle corse, in particolare del rally che spesso viene visto con una accezione negativa. Invece gli appassionati di rally sono quelli che fanno più sacrifici di tutti, visto che magari si alzano presto al mattino per posizionarsi lungo un percorso che poi a una certa ora viene chiuso. In questo periodo, poi, caratterizzato da tanti eventi e gare a porte chiuse, il Memorial Zucconi è aperto a tutti, famiglie comprese, sempre nel rispetto delle norme anti cororonavirus. Questa è la chiave giusta per coinvolgere sempre più gente possibile. Ringrazio tanto Andrea per questo”.