CASSINE – È una bella storia quella che vi raccontiamo, arriva da Capri ma ha per protagonista una cittadina della provincia, esattamente di Cassine. Si chiama Elena Tornatore e a soli 29 anni può già raccontare di aver salvato una vita. Venerdì mattina infatti, intorno alle 11, era in spiaggia a Marina Piccola dove improvvisamente una ragazza si è sentita male. Le urla della madre hanno subito attirato l’attenzione di Elena, volontaria della Croce Rossa di Cassine che, insieme a due infermieri e un medico presenti in quella caletta, hanno compiuto le manovre di rianimazione utilizzando un defibrillatore presente sul posto. “Le condizioni della ragazza erano decisamente critiche e così non ci abbiamo pensato un attimo e ci siamo precipitati. Il caso ha voluto che in quel piccolo posto ci fossero anche 2 infermieri e un medico e così abbiamo operato subito, visto che l’ambulanza ha impiegato molto tempo per arrivare a causa, abbiamo saputo dopo, di un altro intervento – spiega Elena”. Proprio l’azione dell’alessandrina, insieme a quella degli altri operatori, ha salvato la vita della ragazza “che si è un po’ ripresa ed è stata portata in ospedale in condizioni ora stabili”. Determinante anche la presenza del defibrillatore la cui presenza massiccia a Capri “è stata una cosa che mi aveva subito colpita quando sono arrivata qui – ha raccontato a RadioGold Elena”.

Questa bella storia ha attirato l’attenzione del sindaco di Capri che ha elogiato il cuore degli “angeli” intervenuti in spiaggia per soccorrere la donna. Un elogio che domenica 6 settembre 2020 diverrà pubblico visto che il primo cittadino ha organizzato un incontro per tributare il giusto ringraziamento. Un riconoscimento che Elena senza dubbio merita. Da tre anni volontaria della Croce Rossa del suo paese ha messo a frutto i corsi di formazione seguiti nel tempo. Un angelo che in ferie non ha perso un secondo per aiutare il prossimo.