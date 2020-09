PIEMONTE – Il Nursind Piemonte ha chiesto alla Regione di assumere mille infermieri per affrontare la prossima stagione, ancora minacciata dal rischio covid. Il segretario regionale del sindacato, Francesco Coppolella, ha manifestato la sua preoccupazione per il “freno delle assunzioni di personale infermieristico e oss in Piemonte”.

“Ai nuovi posti letto previsti nel nuovo piano messo a punto dalla regione Piemonte – aggiunge – non è seguito quel massiccio piano di assunzioni che ci aspettavamo per dare solidità al sistema da questo punto di vista, Non possiamo farci trovare impreparati agendo solo contestualmente al verificarsi delle criticità ma abbiamo bisogno di pianificazione e introduzione del personale necessario ad affrontare il peggio. I tetti di spesa per le assunzioni da parte delle aziende sanitarie regionali pare non siano aumentati, anzi più di qualcuno sarà chiamato a politiche di risparmio che quasi sicuramente utilizzerà la voce personale“.

Secondo il Nursind occorrono più di mille infermieri sul territorio anche a fronte di posti letto aggiuntivi nelle strutture. Una situazione che impone un incremento di organico ma anche “una programmazione attenta anche per la sostituzione preventiva del personale che inevitabilmente si assenterà maggiormente, perché trovati positivi o semplicemente perché in presenza di alcuni sintomi che sicuramente con la stagione invernale compariranno. Bene la programmazione periodica dei tamponi al personale sanitario che se trovato positivo dovrà restare a casa, come dovrà restare a casa se in presenza di sintomi riconducibili. Serve programmare risorse anche per questo, senza parlare del fatto che molti infermieri debbono recuperare ancora ferie ed ore“.