ALESSANDRIA – Il 12 e il 13 settembre 2020 sbarca alla Cittadella di Alessandria, ALEComics. Il festival del fumetto è pronto ad ospitare appassionati da tutta Italia, anche grazie a una location spaziosa e all’aperto come solo la fortezza alessandrina è in grado di offrire. In questo senso abbiamo deciso di fare una piccola guida legata ai più popolari e belli fumetti made in italy. Nei link troverete anche alcuni spunti d’acquisto per iniziare la vostra collezione o approcciarvi a questo spettacolare mondo.

Quando parliamo di ‘comics’ italiani non si può non citare Tex Willer. Il leggendario personaggio di Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini, 72 anni il prossimo 30 settembre, è uno dei più longevi e famosi della storia del nostro Paese. Da bandito a ranger, Tex Willer non è soltanto un uomo di Legge, ma anche un eroe di un’epopea lontana e affascinante. Passiamo ora da un eroe a un’antieroe. Stiamo parlando di Diabolik. Accompagnato dall’amanta Eva Kant, questo ladro è spietato e quasi sempre vincente. Diabolik escogita i furti più ingegnosi non per necessità ma per puro gusto di rubare e mettersi alla prova: una sorta di Lupin italiano con alcune sfumature.

Camicia rossa, giacca nera e pantaloni blu. Questi gli abiti che identificano Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo più famoso in Italia. La sua è la saga horror per eccellenza: un mix tra il poliziesco e l’occulto. In questo senso Dylan Dog affronta il mondo del paranormale con estrema ironia e l’atmosfera si satura di una grottesca angoscia in grado di sfumare il confine tra realtà e incubo. Il grande maestro Hugo Pratt, nel 1967, ha dato vita a un personaggio entrato di diritto nella letteratura disegnata. Corto Maltese, non è solo un personaggio ma è diventato icona di un’intera epoca. Corto Maltese è il viaggiatore per antonomasia, dello spirito libero e allo steso tempo romantico.

Un fumetto più leggero è senza dubbio quello di Ratman che si fonda sull’elemento parodico del supereroe il suo personaggio. Ratman non è soltanto un supereroe privo di superpoteri, ma è anche uno che a causa della sua dabbenaggine (oltre a prendersi sonore mazzate) genera solamente guai e imprevisti. Dello stesso genere anche Lupo Alberto, nato nel febbraio del 1974 dalla matita di Silver. Le sue storie si sviluppano attorno alla fattoria McKenzie, dove vivono anche gli altri personaggi principali, tutti animali come lui.