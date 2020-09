ALESSANDRIA – In occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 coloro che non sono in possesso della Tessera Elettorale potranno richiederla come da legge in Comune. Al fine di richiederne, se necessario, il rilascio, evitando di concentrare le richieste nei giorni della votazione il Comune di Alessandria ha invitato gli elettori ad accelerare le pratiche.

Qualora la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento degli spazi utili alla certificazione del voto, l’Ente procederà al rinnovo della tessera esclusivamente su domanda degli interessati. Nel periodo che precede la consultazione il Servizio Elettorale sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,45.

In prossimità della consultazione elettorale, l’ufficio osserverà il seguente orario: