SEZZADIO – Si chiamava Abdou Gueye l’operaio di 63 anni deceduto questo giovedì mattina a Sezzadio, nel cantiere della ditta Riccoboni. L’uomo, originario del Senegal, viveva a Parma ed è stato investito da un camion.

Il mezzo stava facendo retromarcia dopo un rifornimento. Il collega alla guida non si è accorto della presenza di Abdou Gueye dietro all’autoarticolato. Immediato l’intervento del 118 con l’elisoccorso ma, purtroppo, per l’uomo non è stato possibile fare nulla. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Acqui, lo Spresal e i Vigili del Fuoco.

Foto di repertorio