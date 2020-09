ALESSANDRIA – Ecco tutte le offerte di lavoro del Centro per l’impiego di Alessandria per la settimana che va dal 12 al 19 settembre del 2020.

Azienda privata ricerca autista di autocarro.

Mansioni: la risorsa si occuperà di condurre autocarri da cava e bilici, utilizzo di mezzi d’opera per carico materiali, manutenzione ordinaria dei mezzi da lavoro.

Requisiti: patente C, preferibile anche patente E, necessario attestato di formazione generale e specifica per lavoratori edili, preferibili attestati addetto macchine movimento terra (MMT), addetto piattaforme aeree (PLE) e carrelli elevatori.

Sede di lavoro: Alessandria con trasferte sul territorio provinciale.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 24 mesi. Modalità di candidatura: le persone interessate e in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected] indicando nell’oggetto del messaggio il codice n° 16390 dell’offerta.

Azienda privata ricerca escavatorista.

Mansioni: la risorsa si occuperà di lavori di scavo, posa materiali, carico materiali su autocarro, manutenzione ordinaria dei mezzi da lavoro.

Requisiti: indispensabile esperienza pregressa, necessario attestato di addetto macchine movimento terra (MMT), preferibili attestati piattaforme aeree (PLE) e carrelli elevatori, patente B, preferibile patente C.

Sede di lavoro: Alessandria con trasferte sul territorio provinciale.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 24 mesi.

Modalità di candidatura: i candidati interessati e in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected] indicando il codice dell’offerta n° 16389 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca operatore qualificato per lavorazioni in quota su fune.

Mansioni: la risorsa si occuperà di installare e lavorare in quota per operazioni e manutenzioni di edifici su tetti e strutture che necessitano di interventi di personale qualificato, dotato di sistema di sicurezza anticaduta, uso di piattaforme mobili ed elevabili.

Requisiti: il candidato è in possesso di attestato relativo, specifico per Lavorazioni in quota su fune-sistemi anticaduta.

Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe.

Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time con possibile conferma.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected] indicando il codice dell’offerta n° 16338 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca addetta/o alle pulizie.

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetta/o alle pulizie stabilimento industriale.

Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patente b automunita. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Quattordio.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato part time della durata di un mese prorogabile, indicativamente di 15 ore settimanali. L’orario di lavoro sarà indicativamente in orario fine mattutino/pomeridiano dalle 11 alle 15 dal lunedì al venerdì.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected]

Azienda privata ricerca Autisti con patente CE/CQC/Carta tachigrafica.

Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di autista con patente CE /CQC/Carta tachigrafica.

Requisiti: la candidatura ideale ha dimestichezza nell’utilizzo di smartphone, pc, tablet, diploma di scuola superiore. Esperienza indispensabile. Richiesta cura, pulizia e manutenzione dell’automezzo assegnato.

Sede di lavoro: Genova con brevi trasferte su territorio nazionale compreso il basso Piemonte.

Tipologia di inserimento: tempo indeterminato full-time con periodo di prova.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected]

Azienda privata ricerca 5 autista addetto/a alla movimentazione terre da scavo e materiale vario.

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla movimentazione terre da scavo e materiale vario.

Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patenti b,c,d, di attestati di formazione ai sensi art. 37 e 73 D.LGS 81/08, CQC e scheda tachigrafica. Richiesta consolidata esperienza pregressa (almeno quinquennale ) in cantieri di grandi opere. Il candidato non deve soffrire di allergie alle polveri, di patologie di tipo muscolo scheletriche.

Sede di lavoro: cantiere terzo valico lotto Pozzolo – Tortona.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi prorogabile.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected]