PIEMONTE – Orgoglio. Questo il sentimento che l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha manifestato, rispetto agli ultimi dati sull’emergenza covid in Piemonte. “La nostra regione ha sempre mantenuto un rischio basso per tutta l’estate. Solo nella settimana a cavallo tra agosto e settembre il rischio è diventato “moderato” ma si tratta di contagi da importazione, 135, un terzo del totale. A inizio della pandemia c’erano 2 mila ricoveri al giorno, oggi sono 9 i pazienti in terapia intensiva e mille in tutto in isolamento. Ci auguriamo di continuare sempre così. Anche il New York Times ha inserito il Piemonte tra le regioni d’Italia virtuose (con 10 casi ogni 100 mila abitanti, ndr)”.

“L’indice Rt medio è 0.93, sotto la soglia limite“ ha continuato Icardi “nell’ultima settimana il 45% dei contagi è under 65, solo il 4% è composto da ultra ottantenni, i focolai sono diminuiti e sono tutti sotto controllo. Le cosiddette Usca, Unità Speciali di continuità assistenziali, sono 90 in tutto, una ogni 50 mila abitanti. Le abbiamo implementate e, se ce ne sarà bisogno, saremo pronti a farlo ancora”.

“Dall’inizio della pandemia abbiamo assunto 2501 persone a tempo determinato tra medici, biologici, farmacisti, oss” ha aggiunto il presidente Alberto Cirio “ci siamo potenziati, le Usca sono 90 e tutte a pieno regime. Abbiamo 27 laboratori pienamente operativi, la scorsa settimana abbiamo processato 4 mila tamponi al giorno”.

Sul capitolo del vaccino per l’influenza, infine, Icardi ha certificato “un aumento di richieste. Arriveremo a oltre un milione di vaccini, il 50% in più”.