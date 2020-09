ROMA – Il 14 settembre ripartono ufficialmente le lezioni in presenza nelle scuole italiane. In occasione di questo grande giorno il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta a Corriere Tv per ribadire come la riapertura degli istituti scolastici avverrà in assoluta sicurezza. La titolare del Miur è inoltre tornata a parlare della decisione del Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, di far misurare la febbre a scuola, mentre il ministero aveva deciso per tutti che tale operazione doveva essere fatta a casa.

“La ritengo una decisione intempestiva e inopportuna“, ha spiegato Azzolina. “Non si capisce perché in Italia si debba creare confusione“, ha poi aggiunto. Infine il ministro ha spiegato come in queste ore ci siano “delle interlocuzioni tra il governo e il presidente Cirio” e a breve ci sarà una decisione sull’eventuale impugnativa da parte dell’esecutivo romano dell’ordinanza.