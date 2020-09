CASTELLETTO MONFERRATO – Domenica 13 settembre all’interno della manifestazione “Camminata del Benessere”, organizzata dal gruppo Aido di Castelletto Monferrato, l’amministrazione comunale ha inaugurato la stazione di ricarica per biciclette assistite.

All’inaugurazione hanno partecipato oltre al Sindaco di Castelletto Monferrato Gianluca Colletti, anche il Sindaco di Lu Cuccaro Monferrato Franco Alessio e il Sindaco di Ozzano Monferrato Davide Fabbri. “La camminata e pedalata di domenica è stata l’occasione migliore per inaugurare la nostra colonnina e-Bike – commenta il sindaco Gianluca Colletti “all’inaugurazione la presenza di due Sindaci del Monferrato non è avvenuta a caso o solo per dovere istituzionale, bensì per la condivisione totale di diversi progetti legati al rilancio turistico del nostro Monferrato Unesco. Quello di domenica è stato un altro passo avanti per il raggiungimento di diversi obiettivi, in tema di accoglienza e sostenibilità ambientale. Proprio l’anno scorso sempre a settembre, inauguravamo i nostri sentieri, adesso censisti nei percorsi turistici del Piemonte. Progetto anche questo condiviso con diversi sindaci del nostro territorio, dal quale nel breve periodo avremo la possibilità di trarne beneficio, avendo collegato di fatto direttamente il nostro capoluogo di provincia con il Monferrato casalese attraverso i sentieri escursionistici naturalistici”.

La colonnina e-Bike appena inaugurata è censita con punto GPS all’interno delle mappe online e in tutte le applicazioni utilizzate da chi possiede o noleggia una bicicletta a pedalata assistita, inoltre è dotata di un kit per riparazione, in caso di foratura o semplice manutenzione del mezzo. Un’evoluzione importante per il territorio, senza la quale non si potrebbe pensare ad un Monferrato accogliente e adatto per attirare turisti anche da fuori Regione.