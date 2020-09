ALESSANDRIA – I Carabinieri di Alessandria del quartiere Cristo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente una donna astigiana di 37 anni. La donna, con precedenti di polizia, è stata sorpresa a bordo della propria auto in possesso di tre involucri con cocaina ed eroina, nascosti negli slip, e un bilancino digitale di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato. La donna, al termine delle formalità di rito, è stata sottoposta ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.