PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In questo terzo giorno di scuola sono cinque gli studenti della provincia di Alessandria che si sono sottoposti a tampone per il coronavirus: due hanno usufruito dei drive in dell’Asl mentre tre si sono recati all’Ospedale Infantile di Alessandria.

In tutto, dall’inizio dell’anno scolastico, sono stati effettuati 18 tamponi nel nostro territorio. In Piemonte, invece, sono 212 gli studenti e operatori della scuola che questo mercoledì hanno fatto l’esame. Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test.

Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi

diretti sono stati 5 in tutto il Piemonte.