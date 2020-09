PIEMONTE – Il bollettino coronavirus di questo sabato 19 settembre 2020 registra un nuovo aumento di decessi in Piemonte di persone positive al covid. Dopo giorni infatti senza alcun morto oggi il bilancio riporta un decesso in più rispetto a venerdì. Il totale è quindi di 4154 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Non si ferma neanche il numero di contagi in tutta la regione. Il confronto tra venerdì e sabato riporta un incremento di 74 casi per un totale di 34.241 casi. Per la provincia alessandria l’incremento è pari a sette unità per un totale, finora, di 4285 casi. Questo invece lo scenario nelle altre province: 1.939Asti, 1.116 Biella, 3.288 Cuneo, 3.194 Novara, 17.079 Torino, 1.635 Vercelli, 1.207 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 208 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I guariti infine sono 50 in più rispetto a ieri. Così suddivisi su base provinciale: 3.412 (+2) Alessandria, 1627 (+1) Asti, 857 (+1) Biella, 2.661 (+6) Cuneo, 2.483 (+13) Novara, 13.970 (+20) Torino, 1246 (+7) Vercelli, 1006 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188(+0) provenienti da altre regioni. Altri 333 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (invariato rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 140 (+0 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 2158.

I tamponi diagnostici finora processati sono 666.3091, di cui 369.272 risultati negativi.