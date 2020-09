PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Fino alle 23 di oggi, domenica 20 settembre, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 21 settembre, si torna al voto in Italia. Per la provincia di Alessandria tutti i cittadini sono chiamati a esprimersi sul referendum relativo al taglio dei parlamentari. Il quesito che troverete sulla scheda è: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l’esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori. Ecco il facsimile scheda referendum 2020 che vi verrà consegnata.

Ma in provincia alcuni cittadini non riceveranno solo la scheda azzurra. Si vota infatti anche per il nuovo sindaco e la partita più accesa è a Valenza dove, dopo una campagna elettorale ricca di colpi di scena, si scontrano Alessandro Deangelis, Luca Ballerini, Pierluigi Giordano e Maurizio Oddone. La sfida sarà al centro del maxispeciale di RadioGold e Il Piccolo martedì (quando si aprtirà con lo spoglio delle schede) dalle 9.30 sui canali televisivi e web delle due testate. Ma ricordiamo che si vota anche a Borgoratto Alessandrino, Carrega Ligure, Cassine, Castelletto d’Erro, Frassinello Monferrato, Gamalero, Gavi, Moncestino, Montacuto, Pietra Marazzi, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda e Volpedo.